Week-end mémorable pour Emmanuel Emegha. L’attaquant togolais a brillé en inscrivant un doublé lors du match retour des barrages de la League Europa Conférence face au club danois de Brøndby.

Grâce à cette performance, le Racing Club de Strasbourg s’est imposé 3-2 et valide son billet pour la phase de groupes de la compétition européenne.

Après un nul 0-0 à l’aller, la qualification se jouait à domicile. Emegha a rapidement montré la voie en ouvrant le score dès la 15e minute, avant de corser l’addition à la 66e minute, signant ainsi une prestation de patron. Son doublé a porté ses coéquipiers jusqu’à une victoire précieuse, scellant la qualification dans la douleur mais avec brio.

Avec ce succès, Strasbourg représentera la Ligue 1 française dans cette compétition européenne. Le club alsacien retrouvera en phase de groupes plusieurs adversaires de taille, dont Crystal Palace (Angleterre), dans un groupe qui s’annonce relevé.

Âgé de 22 ans, Emmanuel Emegha confirme match après match son statut de joueur clé de Strasbourg. Son rendement et sa régularité pourraient désormais attirer l’attention de la sélection nationale togolaise, où son profil d’attaquant efficace et combatif serait un atout pour les échéances internationales à venir.

Avec une telle performance, Emegha s’impose non seulement comme le leader offensif de Strasbourg, mais aussi comme une étoile montante du football togolais à suivre de très près.