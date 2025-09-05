Rubriques

Tendances:
Sport

Sports paralympiques : soutien de l’IPC

Le président du Comité international paralympique (IPC), Andrew Parsons, est en séjour au Togo pour manifester son appui aux autorités togolaises dans leur volonté de renforcer et développer les sports paralympiques à travers une Fédération dédiée.

Andrew Parsons et Lidi Bessi-Kama jeudi à Lomé © DR

Le président du Comité international paralympique (IPC), Andrew Parsons, est en séjour au Togo pour manifester son appui aux autorités togolaises dans leur volonté de renforcer et développer les sports paralympiques à travers une Fédération dédiée.

Les sports paralympiques regroupent de nombreuses disciplines dont le judo, la natation, le tir à l’arc, le football à 5, l’aviron, le tennis et le rugby en fauteuil, notamment.

Pour le président de l’IPC, la création d’un comité national serait également un moyen de renforcer l’engagement du Togo à faire en sorte que personne ne soit exclu de la pratique du sport, quelle que soit sa condition physique.

Cette proposition a été favorablement accueillie par la ministre des Sports, Lidi Bessi-Kama.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Silva Ayi Kani signe au Maccabi Haïfa

Silva Ayi Kani signe au Maccabi Haïfa

Le mercato estival se poursuit pour les footballeurs togolais évoluant à l’étranger. L’attaquant Silva Ayi Kani, 21 ans, a officiellement signé un contrat de trois ans avec le Maccabi Haïfa, pensionnaire de la première division israélienne.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.