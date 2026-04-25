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Transpirer pour la bonne cause

La Journée nationale du sport, dont la 42e édition s'est tenue samedi sur l'ensemble du territoire, est bien plus qu'une simple invitation à l'exercice physique.

Des milliers de participants à Baguida © republicoftogo.com

La Journée nationale du sport, dont la 42e édition s'est tenue samedi sur l'ensemble du territoire, est bien plus qu'une simple invitation à l'exercice physique.

Elle incarne un rituel civique et populaire, pensé pour rassembler autorités et citoyens autour de valeurs communes : santé, effort, cohésion et fierté nationale.

Instituée pour encourager la pratique sportive et promouvoir un mode de vie sain, cette journée se veut inclusive par essence. De la capitale aux localités les plus reculées, de Lomé à Cinkassé, jeunes et moins jeunes, élus et administrés, militaires et civils partagent le même effort, et le même élan, dans les rues, les stades et les espaces publics du pays.

Cette année, à Baguida, ancienne capitale du Togo, dans la commune Golfe 6, le terrain du centre aéré de la BCEAO a accueilli une foule nombreuse, mobilisée sous la coordination du ministère des Sports. Le préfet du Golfe et le maire de la commune étaient présents pour partager ce moment de communion avec les populations.

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