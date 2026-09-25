Un éclair de Karim Dermane suffit au bonheur togolais

Les Éperviers ont parfaitement lancé leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en s'imposant 1-0 face au Burundi, vendredi au Stade de Kégué à Lomé.

Auteurs d'une entame de match maîtrisée, les Togolais ont rapidement pris le contrôle du jeu et été récompensés dès la 17ᵉ minute. Servi par Sharani Zuberu, Karim Dermane a délivré une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, qui n'a laissé aucune chance au gardien burundais.

La seconde période a été à l'image de la première, avec une belle maîtrise technique du jeu de la part des Éperviers. Le Burundi a tenté de réagir, notamment par une tête d'Youssouf Ndayishimiye repoussée par le gardien togolais Malcolm Barcola, puis par une frappe lointaine d'Elie Mokono qui a heurté la barre transversale à la 50ᵉ minute.

Mais la défense togolaise, emmenée par son capitaine Djené Dakonam, est restée suffisamment concentrée et solide pour conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Avec cette victoire, le Togo confirme la dynamique insufflée par le technicien français Patrice Neveu et prend provisoirement la tête du groupe I, où figurent également l'Algérie et la Zambie. Devant un stade de Kégué plein et une maîtrise du jeu retrouvée, le Togo peut nourrir de belles ambitions pour la suite de cette campagne.

Après quatre phases finales manquées, la sélection togolaise veut reprendre sa place au concert des nations sur la scène continentale, avec un prochain rendez-vous fixé le 29 septembre en Zambie.