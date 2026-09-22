Rubriques

Tendances:
Sport

Neveu a un plan

Le sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a détaillé mardi son plan d’action pour affronter le Burundi vendredi. Au-delà de la préparation physique et tactique, le technicien français prépare intensément ses joueurs à une véritable pression du résultat.

Patrice Neveu © DR

Le sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a détaillé mardi son plan d’action pour affronter le Burundi vendredi. Au-delà de la préparation physique et tactique, le technicien français prépare intensément ses joueurs à une véritable pression du résultat.

« Le public et le peuple attendent quelque chose de notre part, et donc on va se mettre une pression parce qu'il le faut. La pression des compétiteurs qu'ils sont et du sélectionneur que je suis, on en a besoin », a-t-il déclaré.

Cette pression passera notamment par un travail approfondi d'analyse de l'équipe burundaise, jugée capable de poser de réelles difficultés, en particulier dans le secteur offensif. « Il ne faudra surtout pas sous-estimer le Burundi, qui est une équipe à prendre très au sérieux, avec des joueurs de qualité, surtout sur le plan offensif », a souligné Patrice Neveu.

Autre source de tension pour le sélectionneur : le doute persistant autour de la participation de son capitaine, Djené Dakonam, contraint de céder sa place dès la 65e minute lors du succès de Getafe face à Malaga dimanche. 

Selon l'entraîneur espagnol José Bordalás, le défenseur ne se sentait pas bien avant même le coup d'envoi, souffrant de fièvre après une mauvaise nuit, plutôt que d'une véritable blessure. Des examens médicaux complémentaires doivent toutefois confirmer sa disponibilité pour le rassemblement togolais.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Grands préparatifs

Grands préparatifs

Le stade de Kégué (Lomé) sera fermé au public à partir de lundi. Les équipes techniques seront à pied d’ouvre pour préparer la rencontre Togo-Burundi, prévue le 25 septembre dans l’enceinte. Pelouse, vestiaires, gradins …

Kagbatawouli se met en pause

Kagbatawouli se met en pause

Le gardien de but togolais Fabrice Kagbatawouli prend du recul. Le portier de 22 ans a annoncé vendredi sa décision de mettre, pour le moment, un terme à sa carrière, invoquant des raisons personnelles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.