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Un match en demi-teinte

C'est un début en demi-teinte pour Patrice Neveu à la tête des Éperviers. Vendredi à Rabat, lors d'un match amical comptant pour les journées FIFA, le Togo a été tenu en échec par la Guinée sur le score de 2-2, laissant des regrets dans le camp togolais.

Prochaine rencontre le 31 mars contre le Niger © republicoftogo.com

C'est un début en demi-teinte pour Patrice Neveu à la tête des Éperviers. Vendredi à Rabat, lors d'un match amical comptant pour les journées FIFA, le Togo a été tenu en échec par la Guinée sur le score de 2-2, laissant des regrets dans le camp togolais.

Pourtant, tout avait bien commencé. Les Éperviers avaient pris les devants grâce à deux penalties : le premier transformé par le buteur Kévin Denkey à la 26e minute, le second signé Idjessi Metsoko en seconde période. Avec deux buts d'avance, le Togo semblait tenir sa victoire.

Mais la Guinée a su renverser la vapeur et arracher l'égalisation, privant les Éperviers d'un succès qui aurait constitué un excellent point de départ pour l'ère Neveu.

Un résultat mitigé donc, même si ces matchs amicaux servent avant tout à expérimenter et à construire. Le nouveau sélectionneur français aura à cœur de rectifier le tir dès le prochain rendez-vous, le 31 mars à Casablanca face au Niger.

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