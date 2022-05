Un tournoi qui peut ouvrir des portes

Le Togo a été sélectionné pour participer au FC Bayern Youth Cup.

C'est le plus grand et le plus ancien tournoi international de football réservé aux jeunes organisé par le célèbre club de football allemand.

L'objectif est de donner aux enfants du monde entier âgés de 14 à 16 ans, la possibilité d’exprimer leur talent.

Seuls les joueurs des centres de formation et des académies sont autorisés à y participer.

Des épreuves de sélection débutent le 7 mai au stade municipal de Lomé.

Dans ce cadre, des membres du staff du club allemand sont arrivés au Togo.

Il ont rencontré mercredi Matthias Veltin, l’ambassadeur d’Allemagne.

A l’issue des rencontres, 10 joueurs seront sélectionnés pour participer à la finale mondiale qui aura lieu en octobre prochain à Munich, capitale de la Bavière.