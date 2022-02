Une nouvelle phase s'ouvre

14e journée du championnat de D1 ce dimanche qui marque la fin de la première phase de la compétition.

Six équipes sont qualifiées pour la phase des playoffs. Elles occupent les trois premières places du classement dans la zone Nord et Sud.

Dans la zone Nord, il s'agit de Asko, Asck et As Binah. Dans la zone sud, Dyto, Gomido et As Togo-port.

Après les playoffs, les deux meilleurs équipes se retrouveront pour la finale.

______

Résultats

Zone Nord

Kakadl - Asko (0-0)

Asck - Ifodjè FC (2-0)

Semassi FC - As Binah (0-1)

Sara FC - Unisport FC (1-1)

Classement Zone Nord

1- Asko (34pts)

2- Asck (27pts)

3- As Binah (22pts)

4- Unisport FC (20pts)

5- Kakadl (12pts)

6- Sara FC (11pts)

7- Semassi (11pts)

8- Ifodje FC (9pts)

Résultats Zone Sud

As Togo Port - Anges Fc (1-0)

Entente 2 - AS OTR (2-1)

As Gbohloe-su - Gomido FC (0-1)

Kotoko - Dyto (0-3)

Classement Zone Sud

1- Dyto FC (29 pts)

2- Gomido (28pts)

3- As Togo-port (24pts)

4- Entente 2 (23pts)

5- As OTR (18 pts)

6- As Gbohloe-su (11 pts)

7- Anges Fc (10 pts)

8- Kotoko FC (6pts)