Une victoire, une élimination

Les Éperviers ont conclu leur campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 sur une note positive en s'imposant 3-0 face à la Guinée équatoriale, dimanche au stade de Kégué, à Lomé.

Cette belle victoire, lors de la 6ᵉ et dernière journée des qualifications, permet aux supporters togolais de retrouver un peu de satisfaction après un parcours marqué par des déceptions.

Yaw Annor, véritable maître à jouer lors de cette rencontre, a signé un doublé qui a confirmé son efficacité offensive. À ses côtés, Kevin Denkey a inscrit un superbe but d’une frappe magistrale, concluant une prestation solide des Éperviers.

Cette victoire nette face à un adversaire coriace vient redonner le sourire aux supporters togolais, qui attendaient une telle démonstration de force depuis le début des éliminatoires.

Malgré cette belle performance, le Togo termine la phase de qualifications avec seulement 5 points, un total insuffisant pour se qualifier pour la CAN 2025. Cette élimination marque la quatrième absence consécutive des Éperviers à la compétition continentale, une série qui reflète les défis persistants du football togolais à renouer avec son glorieux passé.

Bien que le Togo ne participera pas à la CAN 2025, cette victoire offre des perspectives encourageantes pour l'avenir. Les Éperviers doivent désormais se concentrer sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et préparer la prochaine campagne de qualification pour la CAN.

La performance face à la Guinée équatoriale montre qu'il y a du potentiel dans l'équipe.