Le tourisme et la culture au cœur du partenariat

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tchiakpé, a reçu en fin de semaine l’ambassadeur d’Allemagne Stefan Messerer. Au menu : investissements touristiques, formation, patrimoine commun et restitution des biens culturels togolais conservés en Allemagne.

Le ministre a présenté à son hôte la stratégie nationale de développement du tourisme. Elle vise à rendre le pays plus attractif, à mieux structurer l’offre et à faire du secteur un moteur de croissance et d’emploi.

Lomé souhaite un appui allemand pour développer les infrastructures, promouvoir l’écotourisme et améliorer la qualité des services.

Le Togo espère aussi attirer des investisseurs et opérateurs allemands dans l’hôtellerie, et compte sur l’ambassade pour faire connaître la destination Togo en Allemagne.

Ancienne colonie allemande de 1884 à 1914, le Togo partage avec l’Allemagne un patrimoine historique important. M. Tchiakpé a proposé un programme conjoint pour le sauvegarder, le documenter et le mettre en valeur.

La restitution des biens culturels togolais présents dans des collections publiques et privées allemandes a aussi été abordée. Identification des objets, recherches sur leur provenance, coopération entre musées : les deux pays pourraient ainsi engager le dialogue sur leur éventuel retour.

Le Togo souhaite également établir des partenariats avec des établissements allemands pour former les jeunes aux métiers du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et de la gestion du patrimoine.