Croisière intelligente

Le paquebot SH Diana a fait escale mercredi au port de Lomé.

L’occasion pour les touristes de découvrir le patrimoine culturel et historique du Togo, avec notamment au programme la place de l'Indépendance à Lomé et la maison des esclaves d'Agbodrafo.

Prochaine étape, Cotonou au Bénin.

Le SH Diana est le plus grand et le plus récent des navires de la compagnie britannique Swan Hellenic, spécialisée dans les croisières culturelles.

Long de 125 mètres pour 12 100 tonneaux de jauge brute, il compte neuf ponts et peut accueillir jusqu'à 192 passagers dans 96 cabines et suites, dont la plupart disposent d'un balcon privé, pour un équipage de 141 membres.

Doté d'une coque renforcée de classe polaire PC6 et d'un système de propulsion hybride diesel-électrique de 4,6 mégawatts, le navire est conçu pour naviguer aussi bien dans les régions polaires que sous les latitudes tropicales.

Baptisé en référence à Diane, déesse romaine de la lune et de la nature sauvage, il dispose de restaurants, d'une piscine, d'un spa, d'un sauna panoramique, d'une salle de sport et d'une bibliothèque, ainsi que d'un espace dédié aux conférences et aux activités d'interprétation liées aux destinations visitées.