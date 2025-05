Un guide connecté pour découvrir toutes les richesses du pays

L’application mobile Destination Togo, lancée récemment, propose une une immersion complète dans les richesses culturelles, touristiques et économiques du pays.

Elle s’adresse aux touristes, aux potentiels investisseurs, aux professionnels du tourisme ou aux simples curieux souhaitant découvrir ou explorer le potentiel de la destination.

Grâce à une interface intuitive, les utilisateurs peuvent planifier leur séjour, organiser des rencontres professionnelles, ou encore suivre l’agenda culturel du pays en temps réel.

L’application recense des circuits touristiques variés : parcs naturels, musées, balades historiques, artisanat local… Côté hébergement, elle propose un large éventail allant des hôtels traditionnels aux écolodges, en passant par les maisons d’hôtes.

Outre sa dimension touristique, l’application valorise les opportunités économiques. Elle recense les espaces de coworking, les centres de conférences, et les événements professionnels à venir comme les forums, salons ou séminaires.

Un calendrier dynamique permet de ne rien manquer des grands rendez-vous culturels et économiques du pays, et de renforcer les synergies entre acteurs locaux et internationaux.