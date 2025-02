Faire de l’Union une institution agile

Le Togo marque une nouvelle étape dans son engagement pour l’intégration régionale en accueillant un atelier national de vulgarisation de la Vision Prospective 2040 de l’UEMOA et du Plan Stratégique 2025-2030 (Impact 2030).

Cette rencontre, placée sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances, vise à sensibiliser les acteurs nationaux sur ces documents stratégiques majeurs qui façonneront l’avenir de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA, 8 pays).

Présidée par Akou Mawusse Adetou Afidenyigba, directrice de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, cette rencontre technique a réuni de hauts responsables, dont Paul Koffi Koffi, Commissaire en charge du département du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Énergie et de l’Économie numérique de l’UEMOA.

La Vision Prospective 2040 définit les orientations stratégiques pour bâtir un espace économique prospère, compétitif et inclusif. Élaborée de manière participative, cette vision repose sur un diagnostic prospectif approfondi, ayant permis d’identifier les défis et opportunités de la sous-région.

Trois objectifs majeurs sont définis :

- Développer une base de production compétitive et diversifiée en favorisant l’industrialisation et l’innovation.

- Améliorer le bien-être des populations à travers des politiques sociales inclusives et des infrastructures modernes.

- Renforcer le rayonnement de la Commission de l’UEMOA en consolidant son rôle dans le processus d’intégration régionale.

Le Plan Stratégique 2025-2030, baptisé Impact 2030, est un programme structurant qui vise à mettre en œuvre la Vision 2040 à travers douze initiatives clés, axées sur le renforcement de l’attractivité économique et de la compétitivité des États membres, le développement de filières porteuses de croissance pour stimuler l’emploi, l’augmentation des investissements et des partenariats publics-privés et l’amélioration des conditions de vie des citoyens de l’UEMOA.

L’objectif est de faire de la Commission de l’UEMOA une institution agile, locomotive de l’approfondissement de l’intégration et de la transformation structurelle des économies de l’Union.

Le Togo affiche une volonté forte et résolue de jouer un rôle central dans la consolidation de l’espace communautaire de l’UEMOA. Cette ambition se traduit par un engagement accru dans la mise en œuvre des politiques et projets de l’Union, ainsi que par un appel à une mutualisation des ressources et une synergie d’actions pour relever les défis économiques et sociaux.

Dans cette perspective, l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, ainsi que du secteur privé, est essentiel pour assurer la réussite de ces initiatives stratégiques.

Durant ces deux jours de travaux, les participants auront l’opportunité d’échanger avec quatre experts qui présenteront en détail les enjeux et axes stratégiques de la Vision 2040 et du Plan Impact 2030. L’objectif est d’aligner ces stratégies régionales avec les plans nationaux de développement, afin d’assurer une cohérence dans la mise en œuvre des projets et des réformes.