Insécurité alimentaire : la situation se dégrade

Kako Nubukpo, Commissaire de l’UEMOA pour l’agriculture, les ressources en eau et l’environnement, a appelé lundi à Lomé les organisations sous-régionales à davantage de synergie pour venir à bout de l'insécurité alimentaire.

'Ces institutions doivent partager l'informations en faveur du développement agricole, d’une convergence institutionnelle et d’une meilleure coordination des interventions(, a-t-il déclaré.

Les organisations en question sont le comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), l'agence régionale de l'agriculture et l'alimentation (ARAA), le conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF) et le club du Sahel et de l'Afrique de l'ouest (CSAO).

Elles sont toutes réunies ce jour dans la capitale togolaise.

La sous région est menacée par l'insécurité alimentaire, la famine, les problèmes d’approvisionnement, en engrais et le terrorisme.

'Notre rencontre traduit la gravité des préoccupations auxquelles la région est confrontée’, a expliqué M. Nubukpo.

La crise sanitaire et le conflit en Ukraine n’a pas arrangé les choses.