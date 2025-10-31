Lomé, carrefour ouest-africain de la bonne gouvernance

La gestion budgétaire locale dans l’espace UEMOA sera au coeur d’une rencontre organisée les 3 et 4 novembre prochains à Lomé.

Elle est organisée par le Conseil des Collectivités territoriales de l’UEMOA en collaboration avec la Faîtière des Communes du Togo (FCT).

L’occasion pour le Togo de partager son expérience.

Les discussions porteront notamment sur les principes fondamentaux de l’élaboration d’un budget local, la gestion des recettes en lien avec les priorités des populations, la production de comptes administratifs et de gestion et la responsabilisation des élus locaux dans le processus budgétaire.

Dans un contexte où la décentralisation s’affirme comme un moteur de développement, une gestion rigoureuse et responsable des finances locales est plus que jamais nécessaire.

Le budget des collectivités territoriales constitue un instrument stratégique de planification, permettant de répondre aux besoins prioritaires des citoyens, tout en favorisant une croissance inclusive et harmonieuse des territoires.