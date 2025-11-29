Pollution et insalubrité: riposte régionale

Les acteurs institutionnels des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) se sont réunis cette semaine à Lomé dans le cadre d’une concertation consacrée au projet d’appui à la gestion durable des déchets et à la réduction des émissions de polluants organiques persistants non intentionnels.

Cette rencontre a permis aux décideurs publics et aux experts des huit États membres de dresser un état des lieux de la gestion des déchets au sein de l’Union et de définir les projections régionales jusqu’en 2026.

Le Togo a été cité parmi les pays les plus avancés dans le domaine.

Ces dernières années, plusieurs initiatives structurantes ont été lancées, notamment le renforcement du cadre juridique de protection de l’environnement, la construction du centre d’enfouissement technique d’Aképé, et la mise en place de programmes de tri, de collecte et de valorisation des déchets