Un hommage à l'intégration régionale et à la résilience

À l'occasion du 30e anniversaire de la création de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), une cérémonie s'est tenue mercredi à Lomé pour célébrer les réalisations de cette institution.

Le discours d'ouverture, prononcé par le ministre de l’économie et des Finances, Georges Essowe Barcola (ancien commissaire pour le Togo), a rendu hommage aux efforts constants déployés par l'organisation pour promouvoir la paix, la stabilité et l'intégration économique en Afrique de l'Ouest.

Il a rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs, qui, il y a 30 ans, ont fait preuve d'une vision courageuse en unissant leurs efforts pour bâtir une organisation au service de la coopération régionale.

Leur ambition de créer une union axée sur la compétitivité économique, la convergence des politiques économiques, la libre circulation des personnes et des biens, et l'harmonisation des politiques sectorielles est aujourd'hui une réalité concrète, soutenue par des institutions solides.

En trois décennies, l'UEMOA a enregistré des avancées notables. Sur le plan institutionnel, les mécanismes prévus par le traité fondateur sont pleinement opérationnels. La Commission, la Cour des Comptes et le Comité interparlementaire jouent chacun leur rôle dans la gouvernance économique et institutionnelle de l'Union. La mise en œuvre de la surveillance multilatérale et l'intégration douanière avec un tarif extérieur commun sont des exemples concrets de cette réussite.

En matière de politiques sectorielles, des efforts ont été faits pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable, aux services énergétiques, à la sécurité alimentaire et au renforcement du réseau routier communautaire. Ces réalisations sont autant de témoignages de l'impact positif de l'intégration régionale sur les populations des États membres.

Le thème choisi pour cette célébration, « UEMOA, 30 ans : une expérience d’intégration résiliente face aux chocs exogènes », reflète bien la capacité de l'Union à surmonter les crises.

Face aux défis majeurs tels que la montée du terrorisme, le changement climatique, ou encore les crises sanitaires, comme la pandémie de COVID-19, l'UEMOA a su maintenir une croissance économique solide et une inflation maîtrisée.

Entre 1994 et 2023, le Produit Intérieur Brut (PIB) de l'Union est passé de 15 028 milliards de Fcfa à 121 494 milliards, malgré des crises mondiales et régionales. L'inflation, qui atteignait près de 30 % en 1994, a également diminué de manière constante, prouvant la solidité des mécanismes économiques en place. Cependant, le commerce intra-UEMOA reste un point à améliorer, avec une stagnation autour de 15 % depuis 2021.

Le Togo, sous la direction du président Faure Gnassingbé, a activement participé à la mise en œuvre des réformes communautaires, consolidant sa place parmi les pays leaders de l'UEMOA.

Le taux de mise en œuvre des réformes est passé de 64 % en 2018 à 76 % en 2023, démontrant l'engagement du pays à approfondir l'intégration régionale.

Alors que l'UEMOA célèbre ses 30 ans, le défi sécuritaire demeure le principal enjeu pour l'avenir de l'Union. "Sans sécurité, il n’y a pas de paix, ni de développement", a rappelé le ministre. Le retour à la paix et à la stabilité dans la région est essentiel pour garantir la croissance économique et la prospérité partagée.

‘Je voudrais rappeler à cet égard que le chef de l’Etat en 2011, avait instruit la Commission de l’UEMOA pour élaborer un acte additionnel sur la paix et la sécurité lorsqu’il présidait la Conférence des Chefs d’Etat de l’Union. Un acte adopté’, a indiqué M. Barcola.

Le texte encadre la politique de paix et de sécurité dans la sous-région. Il prévoit de mettre en place, et c’est déjà en -cours, un mécanisme précoce d’alerte pour toutes les questions liées à la sécurité.

Plusieurs membres du gouvernement et des diplomates étaient présents à cet anniversaire.