Une dynamique économique encourageante

Faure Gnassingbé a reçu mardi Abdoulaye Diop, le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

L’entretien a porté sur la situation actuelle et les perspectives de l’organisation sous-régionale, ainsi que sur les efforts du Togo en matière de croissance, de paix et d’intégration régionale.

Au cours de cette rencontre, Abdoulaye Diop a fait le point sur l’état de l’UEMOA qui rassemble 8 pays, mettant en avant un dynamisme économique notable malgré un contexte mondial complexe.

M. Diop a particulièrement salué la performance économique du Togo, qui affiche un taux de croissance supérieur à 6 %, renforçant ainsi la dynamique globale de l’Union.

En plus des questions économiques, les discussions ont également porté sur la situation sécuritaire et politique de la sous-région, ainsi que sur les efforts du Togo pour la consolidation de la paix et l’intégration régionale.

La mission de l’UEMOA est d’édifier un espace économique harmonisé et intégré, favorisant la libre circulation des biens, des services et des capitaux, ainsi que la convergence des politiques économiques.

Avec le plan stratégique Impact 2030, l’organisation ambitionne de renforcer davantage son rôle dans le développement économique et social de la région.