Une opportunité pour l’Afrique

Le nouveau représentant de la Commission de l’UEMOA au Togo, Alioune Sène, a lancé lundi à Kara (nord) une campagne de sensibilisation sur la politique commerciale de l’Union et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Cet événement a réuni des agents des douanes, des représentants de l’administration publique, des collectivités territoriales, des opérateurs économiques et des membres de la société civile.

Cette initiative vise à informer les participants sur les axes stratégiques de la politique commerciale de l’UEMOA, tout en mettant en lumière les opportunités qu’offre la ZLECAf. Selon Alioune Sène, l’objectif est de promouvoir une meilleure compréhension des mécanismes d’intégration économique à l’échelle continentale.

La ZLECAf, entrée en vigueur en 2021, est l’une des plus ambitieuses initiatives commerciales du continent. Elle vise à créer un marché unique africain pour les biens et les services, à stimuler les échanges intra-africains, à promouvoir l’industrialisation et le développement de chaînes de valeur régionales et à accroître la compétitivité des économies africaines sur le marché mondial.

Pour l’UEMOA, la ZLECAf constitue une opportunité stratégique pour renforcer les échanges commerciaux entre ses États membres et le reste du continent, tout en éliminant les barrières douanières.