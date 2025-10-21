Rubriques

Tendances:
Union Africaine

Délimitation des frontières maritimes : les États africains en concertation à Lomé

À l’initiative de la Commission de l’Union africaine, une concertation régionale sur la délimitation des frontières maritimes et la gestion des espaces maritimes s’est ouverte mardi à Lomé.

Stanislas Baba mardi à Lomé © republicoftogo.com

À l’initiative de la Commission de l’Union africaine, une concertation régionale sur la délimitation des frontières maritimes et la gestion des espaces maritimes s’est ouverte mardi à Lomé.

Pendant quatre jours, experts techniques et juridiques, représentants des structures nationales de gestion maritime et partenaires internationaux vont unir leurs efforts pour poser les bases d’un guide continental de référence.

Les participants vont élaborer un document technique à destination des États membres, afin de les accompagner dans la compréhension, la négociation et la mise en œuvre d’accords maritimes conformes au droit international. 

Ce guide devra également recenser les meilleures pratiques africaines et internationales en matière de délimitation et de gestion des espaces maritimes.

L’approche prônée se veut inclusive, coopérative et tournée vers l’avenir. Le document mettra l’accent sur la gestion conjointe des ressources, la prévention des conflits, et la promotion d’une gouvernance maritime intégrée à l’échelle régionale.

Pour le Togo, hôte de cette rencontre, cette initiative représente une opportunité de renforcer la coopération continentale. 

« Notre continent est à un moment stratégique », a déclaré Stanislas Baba, secrétaire général du gouvernement et président du Conseil en charge de la mer. 

Il a souligné l’urgence d’une gestion durable face à la croissance démographique, à l’urbanisation des zones côtières, à l’essor des activités maritimes et à la pression croissante sur les ressources naturelles.

Il a également insisté sur la nécessité d’une approche inclusive, intégrant les expériences des États côtiers et insulaires, ainsi que celles des partenaires institutionnels et financiers, afin d’aboutir à un outil utile, applicable et représentatif des réalités du continent.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La voix du Togo s’impose dans le débat africain sur la dette

La voix du Togo s’impose dans le débat africain sur la dette

Le Togo prend part à la 8ᵉ session ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS) de l’Union Africaine sur les finances, affaires monétaires, planification économique et intégration, qui se tient jusque’à vendredi à Johannesburg.

Sommet climat en Éthiopie : l’Afrique veut un modèle vert pour le monde

Sommet climat en Éthiopie : l’Afrique veut un modèle vert pour le monde

Réunis à Addis-Abeba pour leur deuxième sommet sur le climat, les dirigeants africains ont affirmé lundi leur ambition de faire du continent un modèle mondial de transition écologique, malgré le retrait des États-Unis de l’accord de Paris qui fragilise la lutte internationale contre le réchauffement.

Afrique-CARICOM : une alliance stratégique, un Togo engagé

Afrique-CARICOM : une alliance stratégique, un Togo engagé

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé dimanche à Addis-Abeba (Éthiopie) au deuxième sommet Afrique-CARICOM, une rencontre de haut niveau visant à renforcer le partenariat entre le continent africain et la Communauté des Caraïbes (CARICOM). 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.