L'Angola accueille un sommet sur le financement des infrastructures

À l’invitation de João Manuel Gonçalves Lourenço, président d’Angola et de l’Union africaine, Faure Gnassingbé participe mardi au 3e Sommet de Luanda consacré au financement des infrastructures en Afrique.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique continentale pour accélérer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Organisé à l’initiative conjointe de la Commission de l’Union africaine et de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), le sommet réunit chefs d’État africains, investisseurs et partenaires au développement. Les discussions porteront sur les mécanismes de financement des infrastructures stratégiques et leur alignement sur les grandes priorités du continent.

Les chefs d’État et de gouvernement examineront notamment les opportunités d’investissement dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et du Plan directeur de l’Union africaine pour la connectivité continentale et régionale.

Ce sommet s’inscrit en cohérence avec la vision portée par le président du conseil Faure Gnassingbé de faire du Togo un hub logistique et commercial majeur en Afrique de l’Ouest, indique-t-on à Lomé.