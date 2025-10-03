La voix du Togo s’impose dans le débat africain sur la dette

Le Togo prend part à la 8ᵉ session ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS) de l’Union Africaine sur les finances, affaires monétaires, planification économique et intégration, qui se tient jusque’à vendredi à Johannesburg.

Le pays est représenté, par Essowé Georges Barcola, le ministre de l’Economie et des Finances.

Le ministre a présenté les résultats de la Conférence de l’UA sur la dette, organisée au Togo en mai dernier, et dont la Déclaration de Lomé est désormais une référence dans les discussions continentales.

Il a également partagé l’expérience de son pays concernant son adhésion au Compact with Africa (CwA) du G20.

Face à l’importance de la question pour l’ensemble des États africains, les ministres ont décidé d’organiser une réunion virtuelle la semaine prochaine afin d’harmoniser leurs positions.

L’objectif est de présenter une voix africaine unifiée au prochain sommet du G20 présidé par l’Afrique du Sud, prévu en novembre 2025.