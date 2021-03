Guinée Equatoriale : assistance médicale d'Israël

Une équipe de médecins et d’infirmiers de Tsahal (l’armée israélienne) et des membres du ministère de la Santé et des Affaires étrangères se sont rendus à Bata en Guinée Equatoriale à la suite des explosions qui ont fait plus de 100 morts.

Les médecins se concentrent sur la fourniture de soins médicaux vitaux dans les hôpitaux de la ville.

L'ambassadeur d'Israël en Guinée Équatoriale (résident du Cameroun) Isi Yanouka et le chef de mission adjoint Anan Zen travaillent sur le terrain comme agents de liaison.

La délégation est dirigée par le médecin-chef adjoint, le colonel Dr Noam Fink, et compte environ 60 membres, pour la plupart des médecins et des infirmières de divers corps médicaux et hôpitaux du pays, qui ont été affectés par le ministère de la Santé et les ambulanciers paramédicaux.

Le commandant adjoint de la mission est le commandant de la division de sauvetage et d'entraînement du commandement du front intérieur, le colonel Shlomi Ben Mocha.