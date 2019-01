Rétablissement des relations diplomatiques entre N'Djamena et Jérusalem

Idriss Déby Itno et Benjamin Netanyahu dimanche à N'Djamena

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche la reprise des relations diplomatiques entre son pays et le Tchad, un pays africain à majorité musulmane, lors de sa visite à N’Djamena, a indiqué son bureau à Jérusalem.

M. Netanyahu, actuellement en visite dans ce pays, « et le président tchadien Idriss Deby Itno ont proclamé aujourd’hui (dimanche, ndlr) la reprise des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël », rompues par N’Djamena en 1972, a ajouté le communiqué.

« Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Nous avons parlé des manières de renforcer notre coopération dans chaque domaine, à commencer par la sécurité, mais aussi l’agriculture, l’alimentaire, l’eau, l’énergie, la santé et beaucoup d’autres thématiques ».

« Je crois que cette coopération aidera à construire un avenir meilleur, plus sûr et plus prospère pour nos deux peuples ».

Déby a répondu en déclarant que le « Tchad fera tout ce qu’il peut pour renforcer les liens entre les deux pays et la coopération bilatérale dans de nombreux sujets ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a atterri dimanche matin au Tchad pour une visite de sept heures.

Le Tchad est l'un des Etats africains engagés dans la lutte contre les organisations jihadistes Boko Haram et Etat islamique en Afrique de l'Ouest. A ce titre, il a reçu en novembre des Etats-Unis, grand allié d'Israël, des véhicules et navires militaires d'une valeur de 1,3 million de dollars (environ 1,15 million d'euros).

La pression des nations africaines musulmanes, accentuée par les guerres israélo-arabes de 1967 et de 1973, ont conduit un certain nombre d'Etats africains à rompre avec l'Etat hébreu.

Mais ces dernières années, Israël a offert des perspectives de coopération dans des domaines allant de la sécurité à la technologie, en passant par l'agriculture, afin de développer ses relations sur le continent africain.