Soudan :'La prise de pouvoir par l'armée n'est pas la réponse appropriée'

L'Union africaine (UA) a critiqué jeudi le renversement par l'armée du président soudanais Omar el-Béchir et appelé au calme et à la retenue dans le pays.

"La prise de pouvoir par l'armée n'est pas la réponse appropriée aux défis auxquels est confronté le Soudan et aux aspirations de son peuple", a déclaré le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, dans un communiqué.

Le Conseil de l'UA pour la paix et la sécurité va se réunir "rapidement pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées", a-t-il ajouté.

M. Faki a appelé "toutes les parties concernées à faire preuve de calme et de la plus grande retenue et à respecter les droits des citoyens, les ressortissants étrangers et la propriété privée dans l'intérêt du pays et de son peuple".

Il a exhorté toutes les parties à "s'engager dans un dialogue inclusif pour créer les conditions qui permettront de satisfaire les aspirations du peuple soudanais à la démocratie, à une bonne gouvernance et au bien-être, et de restaurer l'ordre constitutionnel dès que possible".