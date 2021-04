Tchad : IDI brigue un 6e mandat

Environ 7,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes au Tchad où Idriss Déby Itno (IDI) brigue un 6ème mandat.

Le taux de participation est le principal enjeu de cette élection sans suspense.

Face au maréchal Idriss Déby Itno, six candidats: Félix Nialbé Romadoumngar, Albert Pahimi Padacké, Théophile Yombombe Madjitoloum, Baltazar Aladoum Djarma, Brice Mbaïmon Guedmbaye et Lydie Beassemda, seule et première femme candidate de l'histoire du Tchad.

Les résultats provisoires sont prévus le 25 avril, et les résultats définitifs le 15 mai.