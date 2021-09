Turquie-Mali : renforcement de la coopération sécuritaire

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est entretenu dimanche téléphoniquement avec Assimi Goïta, chef de la transition au Mali.

M. Erdogan a déclaré que la Turquie 'serait toujours aux côtés du peuple ami et frère malien’, et qu'ils souhaitait l'instauration de la stabilité et de la sécurité ainsi que le développement économique au Mali.

Il a également souligné l'importance vitale de l'établissement de l'ordre constitutionnel le plus vite possible et l'organisation d'élections générales.

Le leader turc a indiqué qu’il voulait améliorer la coopération, notamment dans le domaine militaire, et qu’il était prêt à partager l’expérience de son pays dans la lutte contre le terrorisme.