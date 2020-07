La France protège les journalistes

14.000 masques, 140 litres d’alcoogel, 1.200 paires de gants et 6 dispositifs lave-main ont été remis le 2 juillet à l’ensemble des médias publics de la télévision, de la radio et de la presse.

C’est conjointement avec le ministre de la Communication que l’ambassadeur de France au Togo, MarcVizy, a remis ces équipements.

Le financement est assuré par une partie des crédits du PROFAMED (projet de formation et d’appui au secteur de l’audiovisuel et des médias) vers des actions de lutte et de sensibilisation contre la Covid-19.

La mise en œuvre de ces soutiens a été rendu possible grâce à l’implication du ministère de la Communication, de la HAAC, d’ISICA, de l’Observatoire togolais des médias et des organisations patronales de la presse.

PROFAMED est doté d’un budget de 1 milliard de Fcfa destiné à soutenir des programmes de formation destinés aux professionnels des médias, l’appui à la réforme législative et la production audiovisuelle et cinématographique, sur la période 2018-2022.