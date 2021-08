Le risque est partout

Le Togo va disposer très prochainement d’un plan d’action contre les menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (CRBN).

Le pays peut compter sur le soutien de l’Union européenne qui a créé des Centres d’excellence pour l’atténuation des risques d’origine chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN).

Cette stratégie est mise en œuvre conjointement par l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) et la Commission européenne avec pour objectif de limiter les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires qu’ils viennent de la prolifération, du crime organisé, du terrorisme, des pandémies ou des catastrophes industrielles.

Pour Pierre Valabrega, chargé de programmes à la Délégation européenne à Lomé, le plan national qui sera élaboré est une étape cruciale pour l’avancée du Togo et l’amélioration du contexte sécuritaire de tous les citoyens togolais et de la sous-région.

‘Cela va contribuer à la mise en place des mesures concrètes pour prévenir tout accident de nature CBRN dans le pays’, a-t-il déclaré mardi.