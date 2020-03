L’Agence égyptienne du partenariat pour développement (AEPD) va former à partir de samedi et pour 12 jours trois fonctionnaires togolais dans les domaines de la santé et de la sécurité aérienne.

Ils sont issus des ministère de la Santé et de la Défense.

L’Egypte, via son Agence publique, a déjà formé de nombreux Togolais dans les secteurs de l’agriculture, de la santé ou de la lutte anti terroriste.