A livre ouvert

La Foire internationale du livre de Lomé (FI2L) se déroulera du 8 au 12 novembre prochains à la Bluezone de Cacavéli.

‘Lire, s’informer pour se former’, tel est le thème de cette 2e édition.

Cette manifestation s’inscrit dans la droite ligne de la politique d’une éducation de qualité pour tous, promue par le gouvernement et vise à cultiver au sein de la population, des élèves et étudiants notamment, la passion pour la lecture.

La Foire entend également donner de la visibilité aux écrivains togolais et servir de socle à l’éclosion d’une littérature nationale de qualité.

Outre les conférences, ateliers de formation, panels de discussion, causeries littéraires dans les écoles et universités, la FI2L-2018 connait un certain nombre d’innovations avec un Forum consacré aux livres pour la jeunesse, un concours inter-lycées et l’élection d’une Miss Littérature.