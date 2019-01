Art oratoire et débat contradictoire

Le championnat des joutes verbales francophones aura lieu du 2 février au 16 mars au Togo.

Ce concours annuel s’adresse aux étudiants, collégiens et lycéens.

De talentueux débateurs issus de douze universités et écoles d’enseignement supérieur ayant du punch pour séduire, pour convaincre et persuader à travers de véritables combats intellectuels où les idées fusent, vont se défier, s’opposer pour décrocher le titre envié de champion inter-universitaire de débat.

Compétition francophone de promotion d’art oratoire et du débat contradictoire, les joutes verbales francophones, en redonnant au débat ses lettres de noblesse, consacreront la meilleure équipe de débateurs.

Cet exercice a un but principal, celui pédagogique consistant à entrainer des jeunes orateurs au débat citoyen, en facilitant leur prise de parole en public et en les aidant à perfectionner leur élocution, leur capacité de persuasion et leur talent d’improvisation mais aussi à les emmener à s’intéresser aux questions liées à la citoyenneté, à la gouvernance, au développement durable, aux droits et valeurs fondamentales de paix, de liberté, de fraternité et d’humanisme intégral, fondements de la Francophonie.

Toute la compétition se déroulera sur le thème général : ‘Tous ensemble contre les inégalités sociale et environnementale pour l’atteinte des ODD’.

Cette compétition est organisée par l’OIF (organisation mondiale de la Francophonie) avec l’appui technique de l’Institut français du Togo (IFT).