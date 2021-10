Rencontre inédite entre la chanteuse togolaise Valentine Alvares et le rappeur Ghanéen AJ Nelson.

Celle qui depuis le début de sa carrière tente de faire bouger les lignes et de casser les codes établis fait cause commune avec le champion de la lutte contre les injustices et les abus d’autorité.

De cette rencontre est née la chanson Nuku ( qui signifie graine en langue ewé).

Deux voix opposées entre rap et pop s’entremêlent pour donner du sens à un message simple : la protection de l’enfance pour un monde meilleur demain.

______

Lien vers le titre