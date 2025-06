Musiques urbaines : la rue devient scène à Lomé

La capitale togolaise vibrera les 20 et 21 juin 2025 au rythme du Festival IYé – Ma Rue Ma Musique, événement devenu incontournable dans le paysage culturel ouest-africain.

Véritable hommage aux musiques urbaines, aux arts de rue et à la créativité contemporaine, le festival revient cette année avec une programmation encore plus inclusive et transversale.

Né de la volonté de rapprocher l’art des citoyens, IYé transforme l’espace public en scène ouverte, où artistes, habitants et professionnels se retrouvent pour partager émotions, idées et performances.

L’événement valorise la rue comme lieu d’expression libre et de brassage culturel, en mettant en avant des créations audacieuses, souvent engagées, à la croisée de la musique, du théâtre, de la danse, des arts visuels et de la performance.

Grande nouveauté de cette édition : le Bénin est à l’honneur, avec une délégation artistique variée et une présence institutionnelle renforcée.

Au-delà du spectacle, le Festival IYé reste fidèle à ses valeurs d’égalité, d’inclusion et d’impact social. Des ateliers participatifs, des panels, des rencontres professionnelles et des actions de sensibilisation viendront ponctuer ces deux journées festives.

La culture y est pensée comme levier de cohésion sociale, d’expression citoyenne et d’autonomisation des jeunes.

En s’inscrivant dans les célébrations de la Journée mondiale de la musique, IYé 2025 réaffirme la place centrale de Lomé dans l’écosystème artistique ouest-africain.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux des cultures urbaines et les curieux d’un Togo résolument tourné vers l’innovation artistique et la coopération régionale.