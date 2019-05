Coopération dans le domaine du cinéma

Le producteur et distributeur chinois DAFC a décidé de s’installer au Togo pour commercialiser ses films.

Il entend vendre ses longs métrages et documentaires aux télévisions togolaises (le marché est pourtant très étroit et les diffuseurs privés sans gros moyens) et former de jeunes acteurs.

Il souhaite également aider les producteurs locaux à produire et commercialiser leurs réalisations aux chaînes chinoises et aux réseaux de salles de cinéma.

C’est ce qu’a indiqué mercredi Wei Yue, le directeur de cette société, sans donner davantage de détails.