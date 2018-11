Dancefloor à ciel ouvert à l’IFT

Le groupe Rocky sera en concert à l’Institut Français du Togo (IFT) le 9 novembre.

Entre dancefloor à ciel ouvert et cocktail à deux, leur premier album ‘Soft Machines’ décoiffe.

Sur scène, les artistes sont de vraies machines de guerre.

A la manœuvre Inès Kokou, française aux origines togolaises décomplexée, ayant bercé dans le R’nB et le Hip Hop des années 2000, Tom Devos (percussions et clavier), Olivier Bruggeman (clavier et basse) et Laurent Paingault (guitare, basse et clavier),

Ils seront accompagnés de Valentine Alvarès, révélation de la scène world music togolaise, bête de scène, danseuse hors-paire qui puise autant dans sa culture francophone que dans ses repères africains.

______

Infos pratiques

Institut français du Togo

9 novembre 2018 à 20h

Prix des places : 2000 ou 3000 Fcfa