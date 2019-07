Dix ans de fidélité à la richesse des cultures

Comme chaque année, le magazine L’Initiateur sort un numéro spécial consacré aux Evala, les fameuses luttes traditionnelles en pays kabyé.

Dix ans de fidélité à ce rendez-vous ; une décennie de promotion des cultures du Togo, au nord et partout ailleurs.

L’éditeur, Wisdom Mensah, entend célébrer le peuple Kabyé, ses rites initiatiques ‘Evala’ et ‘Akpéma’, des moments de culture et d'histoire, de tradition, de dialogue, d'échanges et de partage, mais aussi mettre aussi en valeur les produits locaux.

Un engagement soutenu par le ministre du Commerce, Kodjo Adedze, qui signe un éditorial dans le magazine.