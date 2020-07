Dresde accueille les amoureux de la langue de Goethe

Les Olympiades internationales d’allemand (IDO – Internationale Deutscholympiade) sont un rendez-vous culturel majeur.

Plus de 100 élèves en allemand âgés de 14 à 17 ans se sont qualifiés lors des tours préliminaires nationaux dans plus de 50 pays, dont le Togo, et participeront aux IDO en format numérique sur les cinq continents.

Après Berlin (2016) et Fribourg (2018), l'édition 2020 se déroulera pour la première fois sous un format numérique à Dresde. L’évènement aura lieu du 3 au 7 août prochains.

Les IDO sont organisées par le Goethe Institut et IDV (association internationale des professeurs d'allemand).

Ces Olympiades ne sont pas seulement une compétition pour décrocher les meilleures places. Elles entendent également favoriser la compréhension mutuelle, la tolérance et les échanges culturels.