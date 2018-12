Emmanuel Sogbadji, un artiste perfectionniste

Emmanuel Sogbadji reçoit les insignes de Chevalier des Arts et Lettres de l'ambassadeur de France

Marc Vizy, l’ambassadeur de France à Lomé, a remis mercredi les insignes de Chevalier des Arts et Lettres à Emmanuel Sogbadji.

Né le 29 mai 1971 au Togo, Emmanuel a fait ses débuts dans l’atelier de Paul Ahyi.

Diplômé d’études supérieures artistiques (DESAP), dans la spécialité sculpture et pierre à l’Ecole des beaux-arts d’Abidjan en 2000. Il approfondit ses recherches à l’Ecole régionale des Beaux arts de Saint Etienne puis à Pietra Santa, en Italie.

De retour en Afrique, il se consacre à la recherche picturale et enseigne le dessin à Lomé (Togo) et Abomey (Bénin).

Sa technique est mixte. Ses supports sont papier, toile, fibres, bois.Son travail est exigeant, renouvelé, créatif. Emmanuel est sans aucun doute, déjà, l’un des plus talentueux artiste de l’Afrique de l’Ouest.

‘Les projets et les expositions se succèdent, au Togo, en Afrique mais aussi en Europe et aux Etats- Unis, à chaque fois empreintes de singularité et marquées par une évolution de cette technique mixte que vous ne cessez de développer’, a souligné le diplomate lors de son intervention.

Pour Marc Vizy, l’artiste est discret et timide, mais c’est avant tout un perfectionniste. Une qualité que l’on retrouve dans ses œuvres.