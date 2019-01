Esprit es-tu là ?

En médaillon François Guenet (G) et Michel Aveline

Le photographe François Guenet et l’écrivain Michel Aveline, présent au Togo depuis des décennies, ont été les témoins de pratiques ésotériques, de cérémonies discrètes ou de scènes publiques.

Ils sont restés au plus près des prêtres, des danseurs, des musiciens, des adeptes prisonniers du vaudou festif.

Ils ont franchi la frontière des spectateurs sceptiques, vu les transes monter en puissance, les consciences s’évanouir et les lucidités se perdre.

Les muscles fléchir ou se tétaniser mais aussi la force décupler. Des corps bandés s’effondrer en masses inertes, trempées de sueur, de kaolin, de latérite, maculées de potions végétales, crachées au visage, déversées sur les épaules, aspergées sur le corps. Et les gestes de légende des adeptes de déités vaudous sont nés lors de cérémonies codifiées.

Dix années de reportages, de découvertes et d’enquêtes, Des milliers de clichés qu’ils veulent aujourd’hui mettre à la disposition du public.

Les deux auteurs veulent réaliser une série de tirages exceptionnels, textes et photos. Et pour ce faire, ils en appellent à la contribution des futurs acheteurs. Les aides vont de 15 à 400 euros ou plus.

Tous les détails de ce crowdfunding sont disponibles ICI.