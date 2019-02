Fête des moissons à Mango

Le ministre du Tourisme et de la Culture, Kossivi Egbetonyo, a assisté samedi à la fête traditionnelle des moissons appelée ‘Koudapaani’ à Mango (Grand Oti).

‘Cette fête nous offre l’heureuse occasion de vivre les multiples expressions de l’identité de cette mosaïque de, peuples : Anoufoh, Konkomba, Gam-Gam, des Gourma, Komba, Koumonga, et Natchaab, qui, au départ, célébraient, à différents moments, les fêtes Kouroubi, Dakou et Tingbanpaani et dont elle signe, désormais, l’unité dans la diversité linguistique et culturelle’, a déclaré l’officiel.

Le nom de Koudapaani est un condensé de trois appellations différentes employées par les populations mais qui signifient toutes fécondité et moisson : ‘Kouroubi - Dakou – Tigbanpaani’.