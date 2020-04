Canal+ Afrique et Universal Music africa organisent le 16 mai prochain ‘Africa at home, Ensemble contre le corona’.

De la Côte d’Ivoire, au Cameroun, en passant par la République Démocratique du Congo et le Togo de nombreux artistes et personnalités du continent s’associent à cette cause en participant depuis chez eux à un grand show virtuel.

Parmi les participants, Didier Drogba, Fally Ipupa, Kiff No Beat, Magic System, Vegedream, Singuila, Toofan, Locko, Serge Beynaud, Tenor, Hiro, Akissi Delta, Michel Gohou, Valéry Ndongo …

Diffusion le 16 mai sur CANAL+ en Afrique, le 17 mai sur A+, sur DAILYMOTION et LE Bouquet africain à travers la plateforme +d'Afrique.