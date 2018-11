Grosse ambiance hier soir à l'IFT

Valentine Alvarès (G) et Inès Kokou

Grosse ambiance vendredi soir à l’Institut Français du Togo.

Salle comble pour le concert du groupe Rocky et de la chanteuse Valentine Alvarès.

Sur scène, les artistes ont donné le meilleur.

Inès Kokou, française aux origines togolaises décomplexée, ayant bercé dans le R’nB et le Hip Hop des années 2000, et ses musiciens Tom Devos, Olivier Bruggeman et Laurent Paingault ont fait vibrer les centaines de spectateurs.

Gros succès aussi pour la talentueuse Valentine Alvarès, révélation de la scène world music togolaise, bête de scène, qui puise son répertoire dans la culture francophone et dans ses racines togolaises.