Habileté et conviction

JUNA organise depuis 4 ans le championnat des joutes verbales francophones au Togo. L’association s’est jointe à l’Atelier de la langue française pour lancer les rencontres internationales d’éloquence et de débat francophone (RIDEF).

Cet évènement a pour objectif de mettre à l’honneur la langue française mais également de valoriser les talents oratoires et les idées innovantes des jeunes francophones.

L’édition 2020 a été remportée samedi par le Togolais Harold Regis Kouanfack.

Des candidats de 8 pays ont participé au concours (France, Bénin, Togo, Sénégal, Niger, Côte d'Ivoire, Cameroun et Burkina Faso.

Les candidats se sont affrontés sur le thème de 'La jeunesse francophone créative contre la Covid-19’. C’est d’actualité.

En plus d’être le premier évènement d’éloquence et de débat francophone sur le développement durable d’envergure internationale en Afrique, les RIDEF se veulent un cadre d’échange et de transmission des valeurs telles que la compréhension mutuelle, le dialogue et la solidarité contribuant ainsi à permettre aux jeunes francophones d’appréhender les grands enjeux de développement.