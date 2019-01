Ils sont de retour !

Difficile d’évoquer la musique des années 70 dans le Golfe de Guinée, sans citer les orchestres béninois Sassamasso & Polyrythmo.

Considérée comme l'âge d'or de la musique africaine, cette époque a vu fleurir des formations musicales qui s'inspiraient autant du funk de James Brown, que du saxophone de Fela Kuti, ou des rythmes traditionnels de la côte ouest africaine.

Bonne nouvelle, ces artistes exceptionnels sont de retour pour un concert unique samedi à l'Institut Français du Togo.

Aujourd'hui, Polyruthmo & Sassamasso cumulent à eux seuls un répertoire riche de plus de 1.500 titres, fusionnant grooves traditionnels, afro-cubain et français, afrobeat, funk, vodoun, rumba, et highlife.

Infos pratiques

Concert le 26 janvier à partir de 20h

Entrée : 2 000 F (abonnés) / 3 000 F (Non-Abonnés) Prévente : 1.500 F