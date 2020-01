Kassav en concert à Lomé

Le groupe Kassav sera a Lomé pour deux concerts exceptionnels le 31 janvier et le 1er février.

Le premier aura lieu à l’hôtel du 2 février (VIP, payant) et le second gratuit se déroulera au stade omnisport de Lomé.

Kassav' a été créé en Guadeloupe en 1979.

En conquérant un public de plus en plus vaste et fidèle, le groupe fondateur du zouk a rendu orgueil et considération à la musique et aux musiciens antillais, dans les Caraïbes comme en France et dans le reste du monde.

Kassav est célèbre à l'international. Il a joué sur les cinq continents.

Réservations et info : 70 23 49 49/96 52 79 79