Kossivi Egbetonyo donne le tempo du grand inventaire

Le ministre de la culture, Kossivi Egbetonyo, a lancé jeudi le projet d’inventaire, de sauvegarde et de valorisation des instruments de musique traditionnels togolais.

Le constat a montré que ces instruments et le savoir-faire des artisans tend à disparaître

La chaîne de transmission est menacée par l'exode rural. Le lien avec les anciens est rompu.

‘La suprématie de la musique moderne, y compris lors des cérémonies de réjouissances dans les villages, l’emprise de plus en plus forte des religions importées qui considèrent ces pratiques comme +sataniques+, contribuent à la disparition progressive des danses et des instruments traditionnels’, déplore le ministre.

Un plan de sauvegarde est donc devenu très urgent.

Outre l’inventaire, cette stratégie prévoit aussi l’initiation des jeunes à la culture et aux techniques ancestrales.

Les instruments de musique traditionnels seront exposés dans les écoles, dans les musées et dans les mairies à l’occasion d’expositions destinées à sensibiliser le grand public.

Le dernier inventaire général du patrimoine culturel immatériel réalisé par l’Unesco en 2017 avait révélé d’importants éléments et savoir-faire qui ne sont pas suffisamment documentés et nécessitent un travail plus poussé afin d’initier et mettre en place des actions de sauvegarde.