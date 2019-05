Le Togo, acteur majeur de la création contemporaine

Pour sa 4e édition, Révélations, la biennale internationale des métiers d’art et de la création contemporaine, retrouve ses marques du 23 au 26 mai 2019 sous la Nef du Grand Palais à Paris pour réunir plus de 40.000 visiteurs et près de 450 créateurs en provenance d’une trentaine de pays, dont le Togo.

En renforçant encore davantage sa dimension internationale et sa programmation culturelle, en et hors ses murs, Révélations 2019 élargit un peu plus ses frontières et ses ambitions.

33 pays sont présents cette année dont 3 venus d’Afrique : le Cameroun l'Afrique du Sud et Togo.

Sonia Lawson, la commissaire générale du stand Togo, n’en est pas à sa première participation à Révélations. Un excellent moyen de promouvoir à l’international les artistes et créateurs togolais.

Leur présence à cette biennale offre un regard nouveau sur la création contemporaine.

Infos pratiques

Révélations du 23 au 26 mai 2019 au Grand Palais, Paris

Stand Togo N°9