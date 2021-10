Lecture pour tous

Le ministre de la Culture et du Tourisme, Kossi Lamadokou, a rencontré dimanche à Atakpamé les responsables de la mission conjointe formée par le Centre national de lecture et d’animation culturelle (CENALAC) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) chargée de l’évaluation et de l’extension des CENALAC.

La réunion s’est déroulée en présence de Thi Hoang Mai Tran, la représentante de l'OIF en Afrique de l'Ouest et au Togo.

L’ambition du gouvernement est d’étendre les réseaux des centres de lecture et d’animation culturelle.

L’OIF a répondu favorablement à la requête des autorités.

Cette appui devrait permettre une extension rapide des centres de lecture et d’animation.