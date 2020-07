Les nouvelles ambitions de l'Institut français

L’Institut français du Togo se modernise. Nouvelle scène, pose de la première pierre du pôle pédagogique et inauguration d’un restaurant.

Une cérémonie s’est déroulée lundi sur le site en présence de l’ambassadeur du France au Togo, marc Vizy, et des ministres de la Culture et de l’Enseignement supérieur.

Portant le nom de Jimi Hope, le célèbre artiste togolais disparu en août dernier, la scène permet d’accueillir de grandes formations et dispose des dernières inovations en matière d'éclairage et de son.

Avec la pose de la première pierre du pôle pédagogique, la France s’engage à pérenniser le partenariat éducatif franco-togolais. Ce sont 750m² qui seront mis à disposition des étudiants togolais afin de préparer dans les meilleures conditions leur mobilité vers la France.

De nouveaux locaux pour Campus France, des salles innovantes dédiées à l’apprentissage des langues, un centre de ressources numériques et un espace de travail collaboratif constitueront le cœur de ce nouveau bâtiment. Une salle de cinéma numérisée de 120 places complétera cet ensemble. Elle sera dédiée à la promotion du cinéma francophone, africain et plus spécifiquement togolais. La France investit ainsi 525 millions de Fcfa dans ce nouvel équipement, qui ouvrira ses portes en 2021.

La cérémonie s’est achevée par l’ouverture officielle du nouveau restaurant baptisé ‘Antovi Cantine’, une initiative portée par trois jeunes entrepreneurs. Le lieu propose des plats fusionnant le meilleur de la gastronomie française et togolaise.

L’ensemble des travaux réalisés durant la période de la crise sanitaire est à mettre à l’actif d’entreprises togolaises.